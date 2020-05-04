«Стильная парочка»: Кудрявцева без макияжа и в футболке оверсайз сделала фото с Макаровым

Лера Кудрявцева уже семь лет состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У влюбленных подрастает дочь Мария, которая в конце лета отметит двухлетие. Многие подшучивают над телеведущей, которая выбрала себе возлюбленного на 16 лет моложе. Но блондинка нисколько не обижается на злопыхателей. Она заверяет, что счастлива, поэтому порой и сама иронизирует, даже называя себя «старушкой».

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Вот уже больше месяца Лера соблюдает режим самоизоляции. Она каждую неделю все же вынуждена ездить на работу, а вот ее возлюбленный тренируется во дворе дома. Порой ему помогает подросшая наследница. Маша носит папе шайбы. Ранее телеведущая признавалась, что карантин не испортил ее отношения с мужем. Тем более, что они в любой момент могут побыть в одиночестве, так как дом большой.

Свою наследницу Кудрявцева давно не прячет, а вот фото с супругом публикует редко. Но 4 мая влюбленные порадовали поклонников, опубликовав совместные кадры. На них Макаров позирует в серых спортивных штанах, футболке и клетчатой рубашке. Кроссовки и кепка дополнили его молодежный образ. В таком же стиле оделась и телеведущая. К футболке оверсайз она подобрала брюки с лампасами. Шапка-хулиганка и красные кроссовки завершили ее look.

Звезда не побоялась предстать без макияжа. Она с нежностью прильнула к мужу. «Достойная парочка», «Девочка с мужчиной каким-то симпатичным», «Красивущие!», «Стильная парочка», «Какие вы классные», «Счастливые», — прокомментировали пост подписчики. Для полной картины не хватало лишь дочки супругов.