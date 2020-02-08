«Захотел переспать со старушкой»: Кудрявцева рассказала о знакомстве с мужем

Лера Кудрявцева не перестает удивлять своих фанатов. Последние месяцы она то и дело раскрывает себе разные факты. Перед Новым годом телеведущая призналась, что удалила грудные импланты. Позже она показала, что носит накладные ресницы, наклеив их себе на лоб. Радостью для нее является годовала дочь Мария, которую звезда воспитывает со своим молодым супругом Игорем Макаровым.

Накануне Лера решила откровенно пообщаться с поклонниками. Она ответила на интересующие их вопросы. Некоторые поинтересовались, как телеведущая познакомилась с Макаровым, который моложе ее на 16 лет. Она решила, что лучше ответить с иронией. «Он захотел переспать со старушкой, я с молодым. И чот затянуло», — написала Кудрявцева.

Также она развеяла слухи, что ссорилась с Аллой Пугачевой и больше всего на свете любит ромашки. Также Лера не стала скрывать, что наряды для съемок в передачах ей подбирают стилисты. Поклонники не раз восхищались ее яркими образами, которые всегда подчеркивают достоинства и смотрятся женственно.

Пользователи Сети также признались, что обожают дочку телеведущей. Маша растет на их глазах. Кудрявцева регулярно публикует забавные ролики с наследницей. Девочка посещает развивающие занятия, также одевается не менее стильно, чем мама. Недавно она научилась кормить домашнего кота. Лера была растрогана теплыми словами в адрес дочки и показала редкие фото с ней. На одном из фото девочка запечатлена совсем маленькой.