Словила божью коровку: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в ярких лосинах на прогулке

Лера Кудрявцева в марте вернулась в Москву после отдыха в Дубае. После этого телеведущая сразу приступила к работе, но позже ей все же пришлось сдать тест на коронавирус. Девушка опасалась за свое здоровье. Но так как у нее не было обнаружено вируса, она вернулась к обычно жизни, соблюдая при этом самоизоляцию. Теперь блондинка блистает в роскошных нарядах на съемках передач, а дома каждую минуту посвящает подрастающей наследнице.

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Телеведущая вместе с Игорем Макаровым воспитывает годовалую Марию. Она не скрывает, что быть мамой после 40 лет это совсем новые эмоции. Как известно, у нее также есть взрослый сын Жан, которого она родила в 18 лет. На карантине Кудрявцева сама занимается с девочкой, смотрит с ней советские мультфильмы, а также хвалит, когда малышка танцует или помогает папе тренироваться.

А 2 мая Лера вывела дочку на прогулку. Так как они живут в загородном доме, то могут дышать свежим воздухом на своем участке. Девочка уже имеет большо гардероб, поэтому часто меняет наряды. На этот раз мама ее облачила в яркие лосины с гороховым принтом, а также пуховике с таким же рисунком и полосатую шапку. Девочка поймала божью коровку и долгой ей любовалась. Телеведущая стала уговаривать наследницу отпустить насекомое, но Маша ее не послушала.

Отметим, что в кадр попал и Макаров. Он занимался своими делами, пока Кудрявцева приглядывала за дочкой. Ранее звезда призналась, что им удается избегать ссор на самоизоляции, так как дом большой и им всегда есть куда уйти, чтобы побыть наедине, если нужно.