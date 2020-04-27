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Поправившаяся Лера Кудрявцева подчеркнула формы черным бархатным платьем

Телеведущей удается мастерски скрывать недостатки фигуры.

Поправившаяся Лера Кудрявцева подчеркнула формы черным бархатным платьем
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева уже месяц находится на карантине. Большую часть времени она проводит с семьей в загородном доме, но девушка также вынуждена ходить на работу. Блондинка продолжает сниматься в двух передачах, поэтому каждую неделю вынуждена выбираться в город. Несмотря на это, недавно девушка призналась, что поправилась.

По словам Леры, она настоящий педант, поэтому дома у нее всегда чисто. Также телеведущая любит готовить. Она заверила, что расслабляется, когда кашеварит у плиты, поглядывая сериал. Во время беседы с Ольгой Бузовой девушка призналась, что набрала три килограмма, но виртуозно их скрывает, нося объемную одежду свободного кроя и черного цвета. Однако во время съемок стилисты подбирают образы Кудрявцевой.

Так, на съемках «Секрета на миллион» телеведущая по традиции запечатлела себя в гримерке перед выходом в студию. В период карантина съемки проходят без зрителей. Лера предстала в черном облегающем бархатном платье. Наряд подчеркнул формы знаменитости. А выпрямленные волосы и нежный макияж дополнили образ. «Все! Иду, иду, иду», — заявила она, когда блондинку начали поторапливать.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Поклонники отметили, что Кудрявцева выглядит потрясающе. Они заверили, что артистка нисколько не изменилась или виртуозно маскирует недостатки фигуры.

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«Секрет на миллион»Звездный стильЛера Кудрявцевамода и стиль
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