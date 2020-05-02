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Звездный гость

Звезду видно сразу: Анна Нетребко в полосатом комбинезоне прогулялась по Вене

Оперная дива призналась, что улицы переполнены людьми после карантина.

Звезду видно сразу: Анна Нетребко в полосатом комбинезоне прогулялась по Вене
Анна Нетребко. фото: globallookpress.com/

Анна Нетребко в марте была опечалена, когда узнала, что в Австрии объявлен карантин из-за пандемии коронавируса. Артистка сначала занялась домашними делать, так как все ее выступления отступились.

Потом она стала обновлять интерьер в своей квартире и навела порядок в гардеробе. Лишь в конце апреля певица стала чаще выходить из дома. Она стала гулять на природе с сыном Тьяго и даже выступила в пустом зале Венской оперы.

Мая для Нетребко начался с радостных событий. Она поздравила с днем рождения своего мужа Юсифа Эйвазова. Оперная дива испекла сладостей и принарядилась в платье свободного кроя. Также в Вене был снят режим карантина, поэтому звезда отправилась гулять.

«Привет из освобожденной, практически, Вены. Вот так у нас народ высыпал на улицы, гуляет. Все в счастие! Больше нет пустынных улиц. Да здравствует свобода!», — поделилась она.

На новых кадрах Анна предстала в вязаном комбинезоне в красную полоску. Поверх она надела теплый джемпер на пуговицах. Волосы артистка собрала в хвост, а также дополнила образ алыми лоферами и солнцезащитными очками.

Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Обычно Нетребко и Юсиф устраивают себе свидание на праздниках. Не исключено, что и на этот раз они решили порадовать себя, устроив романтический вечер. Собирать друзей влюбленные не стали, так как в Австрии по-прежнему нельзя гулять большими компаниями.

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