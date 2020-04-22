Черный лебедь: Нетребко в пышном платье из органзы блеснула на сцене Венской оперы

Анна Нетребко никогда не думала, что окажется в роли домохозяйки. В связи с пандемией коронавируса уже больше месяца артистка коротает дни в своей квартире в Вене. Оперная дива, конечно, рада провести время с семьей. Она балует мужа Юсифа Эйвазова изысканными домашними блюдами, а для сына Тьяго придумывает разные игры. Ко всему прочему, певица успела навести порядок в гардеробной и обновить интерьер.

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В последнее время Анна стала чаще гулять. Она заверила, что в Австрии не запрещено появляться на улице. Оперная дива вновь стала радовать поклонников яркими весенними образами. А на днях у звезды появилась возможность вернуться на сцену. Сначала она с мужем и друзьями устроила небольшой концерт, а теперь оказалась в Венской опере и спела для телевидения. На этот раз Нетребко выбрала по-настоящему роскошный наряд.

Артистка предстала на сцене в черном пышном платье в пол из органзы. Приталенный наряд с эффектным декольте подчеркнул достоинства ее фигуры, а легкая ткань придала образу воздушности. Волосы Анна собрала в объемный пучок, а также сделала яркий макияж с акцентом на губы. Она исполнила арию в пустом зале. Ее видала только съемочная группа.

Перед тем, как вновь оказаться на сцене, Нетребко прошлась по городу. Она насладилась лучами уходящего в закат солнца. В жакете и крупных солнцезащитных очках звезда была неузнаваема. Певица показала, что с каждым днем на улице появляется все больше народу, даже многие магазины в Вене открылись.