«Ему нравится техника»: Маликов похвастался успехами двухлетнего сына

50-летний певец Дмитрий Маликов очень гордится своим единственным сыном Марком. Сейчас мальчику всего два года, но уже понятно, что малыш растет смышленым.

«Он умный, хорошо развивается, говорит. Ему нравится строительная техника», — рассказал композитор в прямом эфире Instagram с изданием PeopleTalk.

Чуть позже Дмитрий с женой Еленой Изаксон планирует отдать ребенка в спортивную секцию. Скорее всего, это будет какая-то командная игра, поскольку они близки композитору, когда-то занимавшемуся футболом.

Сейчас малыш увлекается балетом, обучаясь в танцевальной школе Илзе Лиепы. Естественно, на время пандемии все занятия отменены.

«Я хочу дать ему возможность разного выбора, чтобы он и спорт, и музыку попробовал. А дальше пускай сам выбирает», — сказал певец.

Ранее мы писали о том, как проводит время в изоляции семья поп-звезды, которая давно закрылась в собственном доме и ограничила общение с окружающим миром.