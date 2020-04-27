Красота в простоте: Стеша Маликова в худи и брюках алого цвета насладилась солнечной погодой

Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится дочкой Стефанией. 20-летняя девушка учится в МГИМО, много путешествует, интересуется модой, но при этом редко бывает на светских тусовках. Она также любит помогать родителям нянчиться с их маленьким сыном Марком. Вот уже месяц звездная семья коротает дни в загородном особняке. Недавно артист вместе с наследницей вышел в прямой эфир. Он признался, что их отношения не такие идеальные, как кажутся со стороны.

Но многие поклонники убеждены, что Маликов — прекрасный папа. Также многие восхищаются его дочерью, в особенности ее вкусом. Девушка даже для прогулок по лесу выбирает элегантные наряды, а вот дома ходит в шелковой пижаме. С приходом весны пуховики она сменила на пальто, а накануне девушка и вовсе насладилась теплой погодой в спортивном уютном костюме. Она позировала для фото в худи и брюках алого цвета. Стеша сделала объемную прическу и едва заметный макияж.

Подписчики пришли в восторг от нежных снимков. Наследница Дмитрия позировала в лучах солнца у пруда. «Какой сочный цвет костюма», «Какая вы нежная!», «Стеша ты красавица! Обожаю на тебя смотреть! Сразу хорошо и тепло на душе!», «Все будет хорошо! Ты красотка», «Взгляд мамин», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Стешу часто сравнивают с мамой Еленой Изаксон. В 57 лет женщина может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Девушка очень дружна с родительницей и часто советуется с ней в выборе одежды.