«Ноги просто невероятные»: Яна Рудковская в черном мини-платье станцевала с мужем

Яна Рудковская уже больше месяца коротает время в самоизоляции. Продюсер успела побывать в Париже на Неделе моды, а потом оказалась на карантине. Девушка решила не унывать. Она сначала устраивала онлайн экскурсии по своей роскошной гардеробной, потом демонстрировала разные брендовые пижамы. В итоге светской львице понравилось снимать забавные ролики, на которых она то устраивает дефиле с сыном Сашей, то танцует молодежные танцы с мужем Евгением Плющенко.

Один из последний экспериментов Яны довел ее мужа до того, что он стал браниться. Блондинка решила вместе с фигуристом исполнить акробатический номер, но у нее далеко не сразу получилось исполнить все задуманное. Похоже, что после этого супруги решили устроить романтический вечер. Рудковская облачилась в черное мини-платье и босоножки на шпильках. Она станцевала медленный танец с возлюбленным на террасе.

Плющенко предпочел облачиться в брюки и джемпер, а также кроссовки и кепку. Супруги выдержали стиль total black. Поклонники пришли в восторг. Многие оценили не только наряд знаменитости, но и романтическую атмосферу. «Яночка, как красиво! Шикарное видео!!! Фигура огонь! Ноги просто невероятные!», «Яночка, какие у тебя красивые ножки», «Какая цветущая пара!», «Яна — мотивация! Совершенство», — прокомментировали пост подписчики.