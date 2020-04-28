«Эх, какие босоножки»: Рудковская и Плющенко оделись в стиле total black для исполнения танца

Яна Рудковская дольше многих коллег коротает дни в самоизоляции. После поездки в Париж на Неделю моды она вынуждена была соблюдать карантин. И вот уже больше месяца светская львица придумывает развлечения для всей семьи в режиме самоизоляции. Благо просторный особняк, где продюсер живет с Евгением Плющенко и сыном Сашей, позволяет воплощать самое оригинальные идеи.

Чемпион тренирует наследника даже в условиях самоизоляции. А вот его супруга даже не может ездить в офис, поэтому «выгуливает» наряды, не покидая дом.

Как оказалось, у Яны есть целая коллекция брендовых пижам. Продюсер также устраивает красивые завтраки, поэтому с утра порой спускает к столу в элегантных платьях. А также на карантине светская львица стала снимать забавные ролики. Она то устроит дефиле в пледах, то примерит смокинг. На этот раз блондинка решила зажигательно станцевать с мужем. Рудковская облачилась в черное мини-платье с эффектными рукавами, а также дополнила образ босоножками, которые надела на полупрозрачные носки.

Плющенко предпочел поддержать стиль total black черным спортивным костюмом. Танец начался с баттла и закончился эффектными совместными па. Поклонники пришли в восторг от семейной идиллии. Многие также отметили, что с каждым разом Яна все лучше танцует. «Эх, какие босоножки», «Я мечтаю о таком платье», «Вы клевая пара», «Очень классно», «С вас пример надо брать, как проводить время на карантине», — прокомментировали пост подписчики.