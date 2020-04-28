Завтрак для королевы: Рудковская попила чай из 200-летнего сервиза

Яна Рудковская продолжает радовать своих подписчиков в Instagram фотографиями аппетитных завтраков и уникальным оформлением кухонного стола.

Вторник, 28 апреля, не стал исключением, в этот день звезда даже придумала особое название для своей трапезы — «Завтрак Жозефины». Для того, чтобы попить чай с лимоном и съесть яичницу в дольке болгарского перца, звезда использовала сервиз, которому более двухсот лет.

Также стол украшен букетом роз, но тоже не самых стандартных, ведь бутоны у них вывернуты наизнанку, что выглядит очень красиво.

«На столе стоит сервиз, которому 215 лет. На чайнике и чашке портреты Жозефины Богарне , ну а на подносе сам Наполеон Бонапарт», — рассказала Рудковская.

Поклонники звезды отметили, что возраст чашек вызывает уважение и им было бы страшно даже брать их в руки, а кто-то даже назвал Яну представительницей царских кровей, а сам завтрак «королевским».