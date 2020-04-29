«У вас ножки красивее!»: 51-летняя Бондарчук в белоснежном жакете повторила образ Шэрон Стоун

Светлана Бондарчук после расставания с Федором Бондарчуком продолжила развивать бизнес, сниматься для глянца. В 51 год она обладает стройной и подтянутой фигурой. Главный редактор глянцевого издания занимается йогой, а также спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Несмотря на частую критику со стороны пользователей Сети, она публикует откровенные фото в бикини или вовсе без одежды, хвастаясь своей фигурой.

Вот уже месяц Светлана соблюдает режим самоизоляции. Светская львица каждый день выгуливает собак, а заодно хвастается весенними образами. А дома ей составляет компанию возлюбленный Сергей Харченко. По всей видимости, звезда соскучилась по фотосессиям, поэтому устроила съемку дома. Она позировала сидя в кресле в белом мини-платье и жакете оверсайз в тон. Черные туфли-лодочки дополнили образ. Бондарчук также сделала макияж и распустила волосы.

Светская львица повторила образ и даже позу Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт». Как оказалось, это любимая кинокартина Светланы. «Она играет и завлекает. Она может дать отпор любому, и, разумеется, ей не нужны адвокаты. Кто из нас не мечтал в своей жизни испытать подобные чувства, не просто получить желаемое, а поиграть? Думаю, каждый!» — отметила она.

Поклонникам понравился образ знаменитости. Многие восхитились ее фигурой. «У вас ножки красивее!», «Вау!!!! Красотка», «Какие шикарные ноги», «Обожаю Шэрон Стоун! Она прекрасна!», «Если ноги не отфотошопены… то шикарные ноги!!!! Очень шикарные!», «Провокаторша», «Смело и красиво», — прокомментировали пост подписчики.