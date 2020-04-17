«У меня ломка»: Акиньшина призналась Бондарчуку, что измучилась находиться с детьми на карантине

Актриса вместе с младшими детьми и супругом, как и многие знаменитости, находится на самоизоляции.

Актриса Оксана Акиньшина призналась Федору Бондарчуку, что измучилась находиться на карантине с детьми. Сейчас артистка, как и многие другие знаменитости, соблюдает режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, из-за чего у нее прибавилось больше домашних дел. Больший объем внимания у Акиньшиной отнимают дети и их домашнее задание.

«Дети всегда чем-то заняты все равно. Вся сложная система образовательная переложилась на родительские плечи. Ты должен теперь сам объяснять английскую грамматику, числа тоже на английском. У меня муж сидит, я сижу, няня сидит, все корпят над учебниками. Раньше можно было отдать водителю или сам мог отвезти, и свободен. Это очень сложно», — поведала она.

Акиньшина также отметила, что ее активные сыновья привыкли находиться в социуме. Сейчас же это невозможно, из-за чего мальчики часто расстраиваются. Поведала также Оксана, что приняла решение отказаться от социальных сетей. В условиях постоянного нахождения дома отсутствие контакта с гаджетом дается ей нелегко.

больше по теме Редкие кадры: Оксана Акиньшина предстала на ковровой дорожке с дочкой и сыном Актриса сводила наследников на мультфильм «Вперед».

«Я удалила Instagram ровно месяц назад. У меня ломка. Но я поняла, что больше не могу листать чужие картинки. Я не поняла, почему я должна быть участницей тысячи сторис. Я поняла, что не получаю от этого никакой информации», — высказалась она.

Вот уже пару лет российская актриса проживает в Швейцарии с мужем Арчилом Геловани и мальчиками Константином и Филиппом. После переезда за рубеж, Акиньшина практически пропала из поля зрения отечественной аудитории, однако недавно вернулась в роли врача-нейрофизиолога в картине «Спутник».