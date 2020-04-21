«В стиле бохо шик»: Бондарчук в сапогах-казаках и платье с бахромой восхитила стилиста

Светлана Бондарчук находится в самоизоляции, как и многие ее коллеги. Знаменитая блондинка обычно регулярно участвует в фотосессиях для глянца и блистает на светских мероприятиях, но теперь она выходит из дома исключительно для выгула собак. Даже находясь в четырех стенах, бизнесвумен старается выглядеть модно. Недавно ей прислали в подарок два костюма, которые она едва не стала носить дома.

Когда Светлана оказывается на улице, то с удовольствием демонстрирует весенние аутфиты. На днях она предстала в кашемировом пальто терракотового цвета. Образ дополнили белые брюки-кюлоты. Похоже, что модель решила не терять времени даром. Во время очередной прогулки по Патриаршим прудам она устроила фотосессию. Бондарчук шагала по улице в черном мини-платье с бахромой и сапогах-казаках. Look дополнили нюдовый макияж и длинные серьги.

Поклонники пришли в восторг от ее весеннего образа. «Очень красиво», «Отличное время для фотосессии, когда мало людей на улицах!», «Безумно красив», «Просто круто», — прокомментировали пост подписчики. Оценила ее аутфит для портала Teleprogramma.pro персональный стилист Лариса Тимиряева.

«Образ стильный и сексуальный, но без намека на вульгарность. Роскошная фигура, красивые стройные ноги и достойная их демонстрация. Образ в стиле бохо шик. Он одновременно благороден и настраивает на торжественность за счет черного цвета, но дает возможность быть раскованной, за счет элементов стиля вестерн (ковбойский стиль). Это сапоги-казаки и длинная бахрома, которая делает образ просто ультрамодным. После Миланского показа она на пике популярности. Образ продуманный, законченный, модный и стильный. В нем очень тонко увязаны между собой сдержанность и раскованность в модной тенденции, совмещение несовместимого», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.