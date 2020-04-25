Модный конфуз: 51-летняя Бондарчук блеснула фигурой в эффектном купальнике, как у Рудковской

Светлана Бондарчук еще в марте решила самоизолироваться. Уже больше месяца она коротает время дома со своим возлюбленным Сергеем Харченко и собаками. Благодаря питомцам светская львица каждый день гуляет на свежем воздухе и демонстрирует стильные весенние наряды. Недавно она отметилась в терракотовом пальто и модных брюках-кюлотах. Но как и многие, бизнесвумен мечтает уехать в отпуск. Накануне она подразнила поклонников снимками с моря.

На архивных кадрах Светлана позирует на побережье. Она предстала в купальнике с разрезами молочного цвета. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Блондинка была без укладки и макияжа. Лицо она скрыла за солнцезащитными очками. Фасон переливающегося наряда выдал работу дизайнера Натальи Ким, которая дружит с Яной Рудковской. В таком же купальнике только синего цвета светская львица блистала во время отпуска на Мальдивах.

К слову, этой весной Рудковская тоже собиралась уехать на острова, но из-за пандемии коронавируса ее планам не суждено было исполнится. Поклонники восхитились фигурой 51-летней Бондарчук. «Вы потрясающе выглядите», «Аааа! Как чудесно! Небо, пальмы, море», «Красота снаружи, красота внутри», «Ну и кто тут у нас опять в трусах?», «Нереальная фигура», «Очень знакомый купальник», — прокомментировали пост подписчики.