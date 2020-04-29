«Как две капли»: Шишкова резко сменила имидж и стала сильно похожа на дочь

Алена Шишкова во время пандемии коронавируса и рекомендованного режима самоизоляции умудрилась дважды кардинально сменить имидж. Недавно она неожиданно предстала перед своими поклонниками с темными волосами и аккуратной стрижкой. Однако заявила, что в душе все равно остается блондинкой.
Видимо, души одной не хватило. Спустя всего несколько дней бывшая девушка Тимати вновь примерила новый образ. Алена вернула свой прежний цвет волос, нарастила длинные локоны и сделала завивку. Как ей это удалось в отсутствии работающих салонов красоты – одному Богу известно. Возможно, как Лолита или Анастасия Волочкова, она пригласила мастера к себе домой.
Новый образ Шишковой пришелся многим ее поклонникам по вкусу. Самые внимательные заметили, что с такой прической и цветом волос она стала очень похожа на свою дочь от Тимати, Алису.
«Как две капли воды», «Вы так похожи», «Как две куколки», «С тобой ни одна красотка не сравнится! Скромная, нежная, женственная, красивая… все есть», — прокомментировали фото с обновленным стилем Алены ее фолловеры.