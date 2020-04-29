«Как две капли»: Шишкова резко сменила имидж и стала сильно похожа на дочь

Совсем недавно бывшая возлюбленная Тимати была брюнеткой.

Алена Шишкова во время пандемии коронавируса и рекомендованного режима самоизоляции умудрилась дважды кардинально сменить имидж. Недавно она неожиданно предстала перед своими поклонниками с темными волосами и аккуратной стрижкой. Однако заявила, что в душе все равно остается блондинкой.

Видимо, души одной не хватило. Спустя всего несколько дней бывшая девушка Тимати вновь примерила новый образ. Алена вернула свой прежний цвет волос, нарастила длинные локоны и сделала завивку. Как ей это удалось в отсутствии работающих салонов красоты – одному Богу известно. Возможно, как Лолита или Анастасия Волочкова, она пригласила мастера к себе домой.

Новый образ Шишковой пришелся многим ее поклонникам по вкусу. Самые внимательные заметили, что с такой прической и цветом волос она стала очень похожа на свою дочь от Тимати, Алису.