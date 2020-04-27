«Нельзя забывать о красоте»: Волочкова нарушила самоизоляцию ради стрижки

Многие звезды столкнулись с проблемой после закрытия салонов красоты и стали самостоятельно осваивать нехитрые навыки парикмахера и мастера по маникюру и педикюру.

Лолила Милявская сама себе остригла наращенные волосы и прокрасила корни. Певицы Ольга Зарубина и Катя Семенова и вовсе дома кардинально сменили цвет волос. А вот у дочери Любови Толкалиной Марии Михалковой-Кончаловской опыт нельзя назвать удачным. Машинкой для стрижки она сделала мужу лысину вместо аккуратной стрижки.

Балерина Анастасия Волочкова решила не экспериментировать. Вначале она засветилась дома с мастером по татуажу, вернув своим бровям былую форму. А теперь пригласила парикмахера.