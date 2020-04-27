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«Нельзя забывать о красоте»: Волочкова нарушила самоизоляцию ради стрижки

Балерина пригласила домой мастера.

«Нельзя забывать о красоте»: Волочкова нарушила самоизоляцию ради стрижки
Анастасия Волочкова. Фото Global look press

Многие звезды столкнулись с проблемой после закрытия салонов красоты и стали самостоятельно осваивать нехитрые навыки парикмахера и мастера по маникюру и педикюру.

Лолила Милявская сама себе остригла наращенные волосы и прокрасила корни. Певицы Ольга Зарубина и Катя Семенова и вовсе дома кардинально сменили цвет волос. А вот у дочери Любови Толкалиной Марии Михалковой-Кончаловской опыт нельзя назвать удачным. Машинкой для стрижки она сделала мужу лысину вместо аккуратной стрижки.

Балерина Анастасия Волочкова решила не экспериментировать. Вначале она засветилась дома с мастером по татуажу, вернув своим бровям былую форму. А теперь пригласила парикмахера.

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова. Фото https://www.instagram.com/volochkova_art/

«На карантине нельзя забывать о красоте. И есть люди, которые украшают меня, чтобы я могла вас радовать хорошими фотографиями, видео с хорошим цветом волос», — объяснила свой поступок звезда.

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