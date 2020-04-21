«В душе осталась блондинкой»: Алена Шишкова покрасила волосы в темный цвет

Накануне Алена Шишкова заявила, что больше не будет появляться в Интернете и общаться со своими подписчиками. Модель устала слушать негативные комментарии по поводу своей внешности. Особенно задело девушку замечание фолловеров по поводу ее рук в перчатках и сравнение с покойной Началовой.

Пользователи Сети не оставили без внимания и новый имидж звезды – из платиновой блондинки она превратилась в брюнетку. «Ты поумнела с новым цветом волос?» — спросил бывшую возлюбленную Тимати один из пользователей Сети. «Нет, в душе я осталась блондинкой», — честно призналась Алена.

Поплакав и навсегда попрощавшись с подписчиками, девушка… появилась через несколько часов в stories Instagram. Правда, теперь она действительно больше не разговаривает с фолловерами, а просто снимает короткие видео, молча позируя перед камерой.