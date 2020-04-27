Лолита обратилась к парикмахеру после демонстративного срезания своих локонов

Из-за закрытия салонов красоты в Москве в период пандемии многие российские звезды стали сами ухаживать за собой. Катя Семенова и Ольга Зарубина, к примеру, покрасили себе волосы. Причем имидж они сменили кардинально, став необычайно яркими.

Взялась за машинку для стрижки и Мария Михалкова-Кончаловская, решившая сделать мужу прическу. Первый блин, увы, пошел комом. Все, что смогла сотворить на голове супруга наследница Толкалиной, — это обрить его налысо.

А вот Анастасия Волочкова не стала утруждать себя и пригласила мастеров к себе домой — вначале обновила татуаж бровей, а потом подстриглась и покрасила волосы.

Долго державшаяся Лолита, которая вначале самостоятельно сделала колорирование корней, а потом и вовсе остригла наращенные локоны, тоже сдалась: обратилась к специалистам. В личном блоге, она рассказала, что мастер пришел к ней «чуть ли не в противогазе и в перчатках», взяв необходимый пропуск. И наконец-то привел ее голову в порядок, поскольку то, что сотворила она, было ужасно.

Певице сделали асимметричное каре, оставив сбоку длинную светлую прядь.

«Мне кто-то сказал, что асимметричное сегодня не в моде. Да плевать! Я пропустила эту моду, потому что ходила с длинными волосами. А теперь я буду экспериментировать», — рассказала она.

Заодно певица похвасталась маской-пленкой, которую делает сама в изоляции.