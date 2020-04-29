«Нереально красивая!»: Ольга Бузова примерила мятный костюм с рукавами буфами

Ольга Бузова отметилась на очередной записи шоу «Бородина против Бузовой» (ТНТ) в трендовом образе. Звезда выбрала костюм насыщенного мятного цвета. Изюминка образа – рукава буфы и рюши, которые стали в этом сезоне очень популярными.

По мнению стилиста Влада Лисовца, они не потеряют актуальности до конца лета. Романтические платья он советует сочетать с чем-то серьезным. Например, с маскулинным жакетом или со «взрослой» сумкой.

Ольга Бузова подобрала к своему костюму сапоги с узким мысом и широким голенищем на низком каблуке, похожие на вытянутые казаки. Кстати, эксперт моды ранее заявлял, что эта обувь будет модной предстоящим летом. Их девушки будут носить с легкими летящими платьями. А те, кто посчитает эти образы слишком жаркими выберут туфли, выполненные по типу казаков, но с открытой пяткой.

Отметим, что стиль звезды «Дома-2» сильно впечатлил ее поклонников.