Платья с рюшами, казаки и майки-алкоголички: что будут носить этим летом, показали Шейк и Топурия

Влад Лисовец рассказал про грядущие тренды специально для Teleprogramma.pro. И да, в тренде сочетание элегантности и легкой небрежности.

Эксперт моды Влад Лисовец рассказал порталу Teleprogramma.pro, какие вещи будут актуальны в женском гардеробе этим летом. Почему мы заговорили об этом сейчас? Потому что в настоящий момент их можно купить на распродажах!

Итак, стремительно ворвавшийся деним на мировые подиумы этим летом не только не потеряет своей актуальности, но и приобретет гиперболизированные формы, превратившись в глобальный total look. Джинсу модно сочетать с джинсой, и это очень удобно.

«Цвет джинсовых вещей лучше подбирать приближенный друг к другу. Так будет казаться, что это комплект», — посоветовал Влад Лисовец.

Если ваши джинсы будут расклешенными – прекрасно, потому что клеш станет невероятно модным этим летом.

Классические брюки-клеш тоже хороши, они делают силуэт женственнее.

Тренд на кожу и сапоги-казаки, как это ни удивительно, никуда с приходом тепла не исчезнет. Платья с рюшами и массивные металлические украшения вроде сережек крупными кольцами – тоже в моде.

Вы все еще сомневаетесь, что казаки носят летом?

Если сомневаетесь, можно остановиться на таком варианте туфель – спереди казаки, сзади – босоножки. Кстати, обратите внимание на сочетание классического (даже строгого) жакета и легкомысленного подросткового рюкзачка. Это очень актуально.

«В моде сочетание чего-то легкого непринужденного со сложным. Например, если наряд простой, минималистичный, то сумка может быть такой взрослой, вечерней, более эффектной. И наоборт», — сказал Влад Лисовец.

В образе Надежды Оболенцевой все наоборот: серьезная сумка появилась в комплекте с летящим платьем, джинсовой курткой и грубыми массивными ботинками. Кстати, мода на них летом останется.

Или такой вариант – спортивный костюм и «теткина» сумка из образа классической учительницы.

Совершенно неожиданный тренд этого лета – «майки-алкоголички», но в определенном аутфите.

«Носите их с женственными юбками или классическими широкими брюками в пол, в моде сочетание спорта, этакой небрежности и элегантности», — прокомментировал эксперт моды.

И не забудем приобрести к лету солнцезащитные очки – в этом сезоне в тренде модели в духе 70-х или 80-х с заметными пластиковыми оправами. Особенно актуальны «лисички» и громоздкие «телевизоры».