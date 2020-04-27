«Какая шикарная!»: Бузова примерила эффектное красное платье в крупный горох

Не забыла звезда и про туфли на каблуке.

Ольга Бузова решила вдохновить своих поклонников в самоизоляции эффектным образом. Звезда примерила наряд «на выход», но при этом осталась дома.

«Когда вы в последний раз надевали платье и шпильки? Я – сегодня. И советую вам это делать хотя бы раз в неделю. Помогает», — написала певица в личном блоге.

Звезда выбрала красное платье с запахом в крупный горох, украшенное рюшами в области декольте. Это последний писк весенне-летнего сезона, о котором ранее Teleprogramma.pro рассказывал эксперт моды Влад Лисовец.

К платью Бузова подобрала крупные серьги-кольца, которые также очень актуальны сегодня. И изящное колье, состоящее из нескольких слоев цепочек с кулонами.