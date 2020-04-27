Домашний стиль: Анастасия Костенко продемонстрировала фигуру в апельсиновых велосипедках

Супруга футболиста похвасталась не только стройной фигурой, но и семейной идиллией.

Анастасия Костенко уже два года счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Влюбленные поженились вскоре после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. А летом 2018 года у них родилась дочка Милана. В феврале этого года в семье спортсмена снова произошло пополнение. Его супруга подарила жизнь еще одной девочке Еве.

Костенко не скрывает, что мечтала растить погодок. Теперь даже в самоизоляции девушке не бывает скучно. Она то готовит, то играет с детьми. А также в свободное время модель тренируется вместе с мужем. И вот девушка вместе с возлюбленным взобралась на крышу своего дома и устроила фотосессию.

Тарасов предстал в синих шортах, футболке с принтом и оранжевой шапке. Его жена тоже облачилась в футболку, а вот фигуру девушка подчеркнула облегающими велосипедками апельсинового цвета. В тон им она надела кеды.

«Мой мир», — трогательно подписала Костенко совместные фото с мужем.

Многие поклонники пришли в восторг от семейной идиллии, а также от точеной фигуры модели. «Ух, ты — ноги какие красивые», «Подходите друг другу! Красивая пара!», «Такая классная парочка!», «Красивые и счастливые», «Ну какая стройная», «Настя хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики.