«От печенек отказалась»: Костенко подчеркнула постройневшую фигуру лосинами и кроп-топом

Анастасия Костенко уже два года состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Модель не скрывает, что счастлива с футболистом, несмотря на много нелестных слухов. Она воспитывает вместе с ним годовалую дочку Милану. А 5 февраля 2020 года девушка родила вторую наследницу — Еву. Как недавно призналась брюнетка, в честь этого события спортсмен подарил ей свой особняк. После родов избранница Тарасова постепенно стала возвращаться в форму. Хотя поклонники считают, что она практически не поправилась за время беременности.

В последние месяцы Костенко блистала в платьях, шортах и элегантных пальто. Казалось, что она ничуть не изменилась и выглядит так, как и до беременности. Но оказалось, что модель вернулась к тренировкам и пересмотрела рацион питания. Во время самоизоляции девушка работает над своим телом. На новом фото Анастасия позирует в лосинах и кроп-топе цвета фуксия. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

«Как же я собой довольна. Сегодня ровно 12-ая тренировка. За эти дни у меня был всего один день выходной (так вышло) и муж порадовал меня велотренажером.Теперь с уверенностью могу сказать, что я втянулась в процесс, так как жалко пропускать и на ближайшее время не планирую это делать», — похвасталась жена футболиста. «Питание пересмотрела, от печенек отказалась», — добавила она.

Костенко объяснила, что перед тем, как начать заниматься спортом, проконсультировалась в врачом, чтобы не потерять грудное молоко. Ко всему прочему, она не стала скрывать, что на фото запечатлена в бандаже и обмотанная в пищевую пленку. Поклонники восхитились девушкой. «Фигура и так бомбезная», «Прекрасно выглядите», «Где силу волю найти, как у вас», — прокомментировали пост подписчики.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как заняться спортом или изменить рацион питания, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.