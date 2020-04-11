Анастасия Костенко похвасталась шикарным бассейном в доме, который ей подарил Тарасов

Особняк футболист начинал строить, когда еще состоял в отношениях с Ольгой Бузовой.

Модель Анастасия Костенко в Instagram похвасталась бассейном, который находится в доме, подаренном ей ее мужем футболистом казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым. На снимке можно увидеть счастливых супругов вместе с двумя их совместными дочерьми.

Как рассказала Анастасия Костенко, их с Тарасовым дочери Милане исполнился год и девять месяцев. По ее словам, время летит очень быстро. Она мечтает выбраться со своими наследницами в парк, но сейчас из-за пандемии лишена такой возможности.

«Очень жаль, что мир пока что в заложниках у вируса. Ладно, не будем о наболевшем. Сегодня еще, кстати, день братьев и сестер и я взяла впервые с нами в бассейн Евусика. Девчонки так чудесно вели себя. Каждый день у нас спортивный. По крайней мере я-то уж точно не сдаюсь и под любимую музыку возвращаю тонус своему организму». Анастасия Костенко

Отметим, что ранее Костенко рассказывала подписчикам, что муж подарил ей дом, который он когда-то начинал строить со второй женой телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Как известно, после расставания звезда осталась ни с чем.