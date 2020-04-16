«Три красотки»: Костенко в шифоновом платье в горошек сделала фото с подросшими дочками

Анастасия Костенко не скрывает, что счастлива с Дмитрием Тарасовым. Для девушки брак с футболистом первый, а вот для ее избранника уже третий. Модель следит за семейным очагом и растит наследниц. У пары подрастает годовалая дочь Милана, а в феврале этого года на свет появилась еще одна девочка Ева. Возлюбленная спортсмена заверяла, что мечтала о погодках, поэтому теперь она с удовольствием нянчит двоих детей.

Недавно Костенко крестила младшую наследницу. Супруги успели организовать таинство до карантина. Теперь они вынуждены коротать время дома. В четырех стенах модель не теряет время и активно пытается вернуться в форму. А 16 апреля она облачилась в шифоновое белое платье в горох и сделала фото с дочками. Своих девочек она нарядила в одинаковые серые платья с таким же принтом. Девушка держала наследниц на руках.

«Куличи ещё в печи, а я, снимая одно интересное видео, решила сделать стоп-кадр со своими девочками, пока все смотрят в камеру одновременно. P.S. Со спокойной душой ждём Пасху», — поделилась супруга Тарасова.

Поклонники восхитились трогательным семейным фото. Многие заметили, что Костенко любит создавать family look. «Три красотки», «Младшая малышка такая булка, съесть хочется. Милаша вылитая ты!», «Ой, какие пупсики сладкие», «Какая красивая пухляшечка», «Младшая вся в мать», «Какие разные малышки», — прокомментировали пост подписчики.