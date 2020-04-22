«Есть такое правило»: Кудрявцева и Бузова признались, как скрывают набранные килограммы

Девушки выяснили, что прибегают к одной и той же хитрости, чтобы выглядеть стройными, хоть и поправились в самоизоляции.

Лера Кудрявцева не так давно обнаружила, что поправилась. Телеведущая большую часть времени проводит в самоизоляции, хоть и вынуждена ходить на работу. Она не скрывает, что любит готовить, поэтому дома у нее всегда есть вкусная еда. А вот беговая дорожка вниманием девушки обделена, поэтому недавно муж Игорь Макаров во время танца нащупал у возлюбленной появившийся животик. Примечательно, что на фото и видео не видно, что девушка прибавила в весе.

О своей жизни на карантине Лера поведала в прямом эфире в соцсети Ольге Бузовой. Она призналась, что разленилась, поэтому даже красится редко. «Это не просто победа, для меня это ааааа! Я сейчас еще ходила бы в трико с вытянутыми коленками и гулькой на голове», — призналась Лера. «Сейчас эфир закончится и я пойду умываться», — добавила она. По словам блондинки, она сидит дома уже около месяца, но иногда все же ходит на работу.

«Я поправилась немножко. Я категорически против весов. Если у меня есть весы, то я начинаю париться. Я себя от лишней нервотрепки специально ограничиваю. Я смотрю по объемам, по джинсам, если они немного спадают — значит все хорошо, а если тяжело застегиваются — то я поправилась. Я думаю, что килограмма два набрала», — призналась Ольга.

По ее словам, концертов нет, а беговая дорожка стоит, как вешалка. Кудрявцева призналась, что столкнулась с той же проблемой. Примечательно, что девушки не сговариваясь нашли способ, как скрыть набранные килограммы. Они вышли в прямой эфир в черный футболках оверсайз. «Я начала ходить вот в таких широких вещах. Чтобы уже в нее три вместилось, типа я такая еще ничего. Плюс три кг», — отметила телеведущая.

«Есть такое правило: чем больше вещь, тем ты худее кажешься», — заявила Бузова. «Естественно, мы все это знаем, а еще и черный цвет», — ответила ей Кудрявцева.

Они показали свои руки, которые кажутся очень тоненькими в свободной футболке. «Вот секреты красоты. Я всегда поправляюсь и ношу черный цвет и какие-то балахоны», — добавила Лера.