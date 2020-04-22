«У нас есть, куда убежать»: Кудрявцева рассказала, как избегает ссор с мужем в самоизоляции

Лера Кудрявцева в марте успела отдохнуть в Дубае. Теперь она коротает дни в самоизоляции с мужем Игорем Макаровым и годовалой дочкой Машей. Телеведущая не скрывает, что ходит на работу, так как эфиры должны выходить вовремя. Большую часть времени блондинка посвящает наследнице, но иногда также следит за тем, как проходят тренировки супруга. Сама девушка недавно призналась, что поправилась.

22 апреля Лера прервала свой обычный распорядок дня. Она собралась с силами, накрасилась и вышла в эфир с Ольгой Бузовой. Многие считали, что девушки враждуют, так как поющая телеведущая заняла место блондинки на премии «Муз-ТВ», но они приятно побеседовали и пооткровенничали. «Вы пока любите друг друга с мужем?» — поинтересовалась у нее Бузова.

«Пока да. У нас все хорошо. У нас есть, куда убежать друг от друга. Вот я сейчас убежала в гостевой домик. Просто я не завидую людям, которые живут в квартире. Или должна быть квартира прям совсем огромная, но это не у всех так. Честно говоря, мне реально жаль людей», — поделилась телеведущая.

«Я настолько разленилась за этот месяц. Я прям сова. Для меня день — это сложно», — заверила Кудрявцева.

Она рассказала, что до утра смотрит сериалы, а спит меньше восьми часов, так как маленький ребенок не дает выспаться. При этом звезда призналась, что является перфекционисткой, поэтому дома у нее всегда чисто и есть вкусная домашняя еда. А вот Бузова с трудом вспомнила, когда последний раз убиралась. Она также отметила, что возлюбленный не заставляет ее готовить, так как чаще просто хочет провести с ней время.