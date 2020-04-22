«Масло в огонь подливает алкоголь»: Лера Кудрявцева выведала тайны Марата Башарова

В студии программы «Секрет на миллион» актер расскажет о том, почему он поднимал руку на своих жен.

Актер театра и кино 45-летний Марат Башаров согласился дать откровенное интервью Лере Кудрявцевой. В своей звездной колонке для Teleprogramma.pro супруга хоккеиста Игоря Макарова рассказала о съемках нового выпуска программы «Секрет на миллион». Так, светская львица подметила, что экс-супруг Екатерины Архаровой известен не только главными ролями, но и своим вспыльчивым характером.

По словам Кудрявцевой, в студии ток-шоу Марат впервые прокомментировал рукоприкладство в семье и заговорил о серьезных проблемах с алкоголем. Лера честно призналась, что до сих пор не может понять, как с виду сдержанный и импозантный мужчина, мог поднимать руку на своих жен. Знаменитость также уточнила, что отец будущего актера — никогда не бил ни сына, ни свою супругу.

Говоря об откровениях Башарова, 48-летняя телеведущая дала понять, что лично она не приемлет насилия и считает, что в семье это не допустимо. При этом Лера уточнила, что ей бы не хотелось кого-то осуждать или обвинять. Это было бы бесчестно. Знаменитость пояснила, что пыталась понять Марата, но так и не смогла найти этому оправдание.

«Бесспорно, масла в огонь его темперамента подливает алкоголь. Марат сам об этом откровенно говорит и не пытается казаться лучше, чем он есть», — добавила Кудрявцева.

Так, Башаров признался, что все конфликты с его женами, когда он поднимал на них руку, происходили в состоянии алкогольного опьянения. Сама Лера уверена, что потребность выпить, объясняется в первую очередь внутренней дисгармонией.

В беседе с Кудрявцевой актер подметил, что у него есть любимая женщина. Однако имя избранницы Марат называть не спешил. Ни для кого не секрет, что Башаров всегда пользовался повышенным вниманием женщин. Он был женат на актрисе Екатерине Архаровой, племяннице Эммануила Виторгана. В отношениях с Елизаветой Шевырковой на свет появился долгожданный наследник — сын Марсель.

Кроме того, у Башарова есть уже взрослая пятнадцатилетняя дочь Амели от Елизаветы Круцко, которая даже после расставания с Маратом поддерживала с ним дружеские отношения.

Новый пуск программы «Секрет на миллион» смотрите на телеканале НТВ в субботу, 25 апреля, в 21:00.