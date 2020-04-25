По-летнему: Яна Рудковская облачилась в яркое шифоновое платье на карантине

Яна Рудковская старается не унывать в самоизоляции. Продюсер по-прежнему хвастается изысканными завтраками, а также находит интересные вариации, как показать уникальные вещи из своего гардероба. Более того, светской львице понравились снимать забавные ролики с членами семьи. Она то танцует в модном смокинге с мужем Евгением Плющенко, то устраивает дефиле с семилетним сыном Сашей.

Если первое время Яна старалась отказаться от косметики и даже ходила по дому без укладки, то после 50 дней в самоизоляции, ей снова захотелось выглядеть красиво. Светская львица и так спускается к завтраку не только в пижамах, но и брендовых платьях. Теперь она вызвала профессионального визажиста, чтобы сделать красивые фото в летнем аутфите. На новых снимках Рудковская предстала в ярком шифоновом платье.

Легкий наряд с поясом и накидкой смотрелся невесомым. Ко всему прочему, продюсер выпрямила волосы, а подруга сделала ей нюдовый макияж. «Вчера Женя Плющенко сказал, что я красиво сделала макияж Яночке. Это была высшая похвала, учитывая, что он не любит когда Яна красится. День прошёл не зря, когда мужу нравится, как выглядит его возлюбленная, что может быть лучше…», — поделилась визажист Ирина Митрошкина.

Поклонникам понравился летний образ светской львицы. «Яна, макияж просто бомба, вам очень идёт!», «Chanel огонь. Круизная коллекция», «Яна, вы хорошо выглядите», «Красивая блуз, я всегда следила за вашим образом. Говорили, что у вас только брендовых вещи и очень дорогие», — прокомментировали пост подписчики.