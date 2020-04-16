«Достали тяжелый люкс»: Рудковская устроила модное дефиле с семилетним сыном на карантине

Яна Рудковская не скрывает, что является модницей. Она не раз пояснила, что считает покупки фирменных вещей лучшей инвестицией. Не удивительно, что гардеробная занимает внушительную часть в ее особняке. Только коллекция ее сундуков Louis Vuitton насчитывает десятки экземпляров. Ну а платья от Dior и Chanel занимают особое место на полках и вешалках. Вот уже несколько недель блондинка коротает дни в самоизоляции, поэтому «выгуливает» только модные пижамы.

Продюсер то хвастается изысканными завтраками, то снимает забавные видео. Она решила поддержать челлендж, который был запущен блогерами. Ксения Бородина, Ольга Орлова, Настя Каменских уже сделали фото в платье-подушке, а самые находчивые смастерили себе наряды из одеял. Рудковская пошла дальше: она устроила дома модное дефиле вместе с семилетним сыном Сашей Плющенко, который с малых лет успел поработать моделью на подиуме.

Светская львица сначала облачилась в черно-белый плед, который обмотала вокруг тела, сделав платье-бюстье. К нему она подобрала сумку в тон и черные туфли-лодочки. Ее наследник был облачен в рубашку в таком же стиле, а в руках он нес рюкзак. Затем Яна переоделась, создав look из алого пледа, к которому также подобрала аксессуары в тон. А вот Саша предстал в тунике оверсайз. Мама и сын дефилировали по комнате.

«Ну что… „КАРАНТИН КУТЮР ФЕШН ВИК“. У многих были крутые челенжи с подушками и даже одеялами, а у нас будут с пледами. Достали залежавшийся тяжёлый люкс, который наконец-то дождался своего звёздного часа», — отметила светская львица.

Поклонники восхитились позитивным настроем девушки. Многие также восхитились Плющенко-младшим. «Яна, спасибо за позитив, браво!», «Какие вы классные! И стильные! Гномыч прелесть!», «Яна простите, но Сашка тут блистает ярче», — прокомментировали пост подписчики.