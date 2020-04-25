Селфи в гардеробной: Ирина Шейк облачилась в белоснежные велосипедки и свитшот

Ирина Шейк вот уже год живет в Нью-Йорке. После расставания Брэдли Купером, модель уехала из Лос-Анджелеса вместе с дочкой Леей. Актер последовал за ней, чтобы быть ближе к ребенку. Лишь недавно девушка подтвердила, что рассталась с возлюбленным. Она предпочитает не обсуждать личную жизнь. Время от времени ее видят на улицах города с подрастающей дочкой, но в период карантина она стала реже выходить гулять.

Последние недели Ирина дразнила поклонников архивными фото. Она показала, как выглядела в 14 лет, когда отдыхала в Геленджике. На одном из фото девушка позировала со своей родной сестрой. А накануне модель собралась на прогулку. И перед этим решила сделать селфи в своей гардеробной. Шейк впервые показала убранство в собственном доме. На полках было множество нарядов. Сама модель предстала в белоснежных лосинах, сером свитшоте и кепке.

Наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости. Не самый очевидный, но очень эффектный выбор понравился ее поклонникам. Сочеталась с монохромным низом — белоснежная кепка. Даже на карантине Ирина не изменяет любимому аксессуару. К слову, в этот день она была замечена на прогулке с дочкой. Модель повязала на лицо платок, а вот у ее наследницы была маска. Модель предстала в серых брюках и длинном объемном пуховике. Трехлетняя Лея гуляла в голубой юбке, коготках, розовом пуховике и алой шапке.

Поклонники отметили, что дочка звезды растет модницей. Они восхитились семейной идиллией. Ранее целый месяц Лея провела со своим папой. Тогда модель находилась на нескольких Неделях мод в Европе.