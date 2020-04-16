Карантинная романтика: Ирина Шейк похвасталась подарком от таинственного незнакомца

Помните, когда-то лучшим подарком для девушек была шоколадка? Если вы этого не помните, значит не жили в 80-е. Сегодня удивить этим презентом прекрасную половину человечества вряд ли получится. Сладость стоит недорого, да и продается на каждом углу. А тогда это был дефицит.

Что ж, меняются времена, меняются и человеческие приоритеты. В эпоху пандемии и карантинного режима на первый план выходят совершенно неожиданные вещи. Например, туалетная бумага, которая в Америке тоже стала дефицитным товаром.

И вот, очаровательным женщинам уже не грех подарить такой презент, красиво перевязав его ленточкой. По крайней мере в Соединенных Штатах. Не верите? Топ-модель Ирина Шейк предъявила фотодоказательство. В личном блоге она продемонстрировала романтический презент от таинственного незнакомца. И это не букет роз. Любуйтесь.

Отметим, что ранее туалетную бумагу Максим Галкин назвал одним из всадников Апокалипсиса, наряду с гречкой и водкой. Юморист в образе Михаила Задорнова рассказал о днях сегодняшних, уверяя, что скоро наступит конец света.