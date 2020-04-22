«Словно двойняшки»: Ирина Шейк поделилась редким фото с родной сестрой

Ирина Шейк уже не первый год живет в США. Девушка добилась мировой известности благодаря яркой внешности. Топ-модель год назад рассталась с Брэдли Купером. Теперь она живет в Нью-Йорке с трехлетней дочкой Леей. Приглядывать за наследницей ей помогает мама, которая приехала к ней из России. Девушка много путешествует, но на родине бывает редко. Однако в самоизоляции она стала все чаще вспоминать про времена, когда еще не была известна.

Недавно Шейк опубликовала архивное фото, на котором позирует в 14 лет в Геленджике. Уже тогда она могла похвастаться загорелой кожей и тонкой талией, а также стильными нарядами. А теперь модель поделилась редким кадром из детства, на котором позирует с родной сестрой Татьяной. На фото едва можно различить, кто из девочек Ирины, так как они очень похожи. Но будущую модель выдал высокий рост.

Шейк позировала в джинсах и белом топе с оголенным животом и пухлыми щечками, а ее сестра предстала в платье песочного цвета. «С днем рождения, Тусик», — написала модель. Многие поклонники были поражены тому, какой скромной в юности была знаменитость. Некоторые также отметили красоту ее родственницы. «Ирина всегда была прекрасна», «На Черном море, загорелые», «Так похожи сестрички, а племяшка — так вылитая», «Геленджик форевер», «Словно двойняшки», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Татьяна с мужем живет в Краснодаре. Они разводят породистых собак. А в марте у них родилась дочь Эмили. Этот ребенок стал для пары третьим. Также у них дочка Ирина и сын Максим. В Башкирии у Шейк живет бабушка, которую она навещала несколько лет назад. А вот отец девушки умер, когда она еще была подростком.