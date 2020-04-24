«Королева!»: Муцениеце выбрала белоснежное платье для финала «Голос. Дети»

Актриса и телеведущая вышла на сцену проекта в вышитом пайетками наряде.

Популярная телеведущая и актриса Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным занялась собой. Звезда начала выходить на пробежки, и вскоре похвасталась идеальной фигурой. Позже на съемках проекта «Голос. Дети» актриса демонстрировала хрупкие плечи и изящные стройные ноги.

На этот раз экс-жена Прилучного предстала с соблазнительным декольте. Муцениеце перед выходом на сцену вокального проекта сняла себя в зеркале и показала свой наряд: белоснежное платье с ниспадающими короткими рукавами подчеркивало тонкие руки актрисы, а глубокое декольте выгодно украсило грудь звезды. При этом само платье, вышитое пайетками, переливалось благородным блеском.

Волосы телеведущей уложили голливудской волной, а из украшений на звезде красовалась длинная серьга со стразами. Образ получился лаконичным, но очень роскошным, отчего привел в восторг подписчиков звезды:

«Безумно красивая!», «Красивая очень», «Шикарна», «Королева, Агата!», «Ух какая девушка», «Ооочень красивая. Глаз не отрорвать», «Вот это даааааа!!!!!», «Ох, люблю такие платья, сексуально», — оставили комментарий некоторые фолловеры.

Не так давно история с разводом Муцениеце и Прилучного завершилась разъездом. Теперь телеведущая живет отдельно в городской квартире, где занялась рукоделием: самостоятельно сшила мягкую игрушку, а также смастерила модный изумрудный клатч.