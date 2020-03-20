Расставание на пользу?: Агата Муцениеце покрасовалась подтянутой фигурой

После того, как звездная пара Прилучного и Муцениеце распалась, актриса решила: скрывать она ничего не будет, как и строить из себя тоже. И от слов достаточно быстро перешла к делу — показала идеальную фигуру в сторис своего Инстаграм.

Прошлым летом, кстати, звезду из-за лишнего веса по ошибке приняли за беременную и долго обсуждали в Сети ее «интересное положение». Муцениеце даже пришлось оправдываться. Она тогда призналась, что любит «пожрать» и набрала 4 килограмма на отдыхе. И пообещала, что будет по возвращении в Москву пытаться взять себя в руки.

Напомним, о решении расстаться Прилучный и Муцениеце сообщили 24 февраля. Звезда сериала «Мажор» подчеркнул, что все произошло «обоюдно, с уважением и по-взрослому», а их отношения будут дружескими. У пары растут двое детей – 7-летний сын Тимофей и 3-летняя дочь Мия.