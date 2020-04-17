Можно открывать ателье: Муцениеце смастерила модный изумрудный клатч

Бывшая возлюбленная Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце продолжает радовать подписчиков идеями того, чем заняться в период самоизоляции. Телеведущая занялась рукоделием и с удовольствием демонстрирует результаты своего труда: накануне она похвасталась сшитой мягкой игрушкой в виде кактуса, на которую потратила час времени. Но на этом звезда не остановилась: она продолжила творить и на этот раз сделала модный аксессуар.

«Я завершила свою поделку. Вот такая она, бархатно-мягкая, изумрудно-зеленого цвета. Вот так открывается. Класс? Вот такой самодельный клатч!» — продемонстрировала со всех сторон свое творение актриса.

На изготовление модного клатча у Муцениеце ушел весь день. Аксессуар она решила подарить своему агенту Мариам Андреевской. При этом девушка подчеркнула, что набор для рукоделия стоил всего 199 рублей. Судя по обратной связи от подписчиков Муцениеце, клач им понравился.

Напомним, Муцениеце не так давно переехала вместе с детьми, мамой и питомцами в городскую квартиру после того, как, по ее словам, Павел Прилучный выгнал ее из загородного дома. О разводе пара объявила еще в феврале текущего года.