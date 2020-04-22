«Во всем хороша!»: Лиза Галкина в брюках с лампасами и принтованной футболке впечатлила отца

Максим Галкин и Алла Пугачева коротают дни в самоизоляции в своем замке. Шоумен общается с блогерами и коллегами в соцсети, а его супруга недавно отпраздновала день рождения. Примадонна принарядилась в честь 71-летие. Поклонники были очарованы моложавым видом артистки. Не скучают и двойняшки Лиза и Гарри. Шестилетние малыши то устроят стрельбу из лука во дворе, то придумают необычные игры.

Как известно, с малых лет родители позаботились о том, чтобы дети получали образование. Лиза знает несколько языков, а также тренирует дикцию и изучает разные предметы с преподавателями, как и ее брат. Ко всему прочему, она проявляется интерес к моде. Так на Пасху девочка блистала в платье из органзы. На новом видео, которое опубликовал Галкин, его наследница дома уже предстала в брюках с лампасами, футболке с принтом из пайеток и толстовке.

Лиза удивила отца, перечислив художников, которых знает. «Шишкина, Поленова, Серова, Айвазовского, Васнецова, Врубеля, Саврасова..», — стала перечислять девочка. «Я в шоке, реально не знал, что она это знает», — отметил Максим.

Поклонников наследница звездной пары тоже впечатлила не только знаниями, то и своим домашним нарядом. «Во всем хороша!», «Она просто чудо маленькое», «Она очень умная!», «Неужели не в платье, а трениках», «Как быстро она растет», «Малышка, и стильная, и умная», — прокомментировали пост подписчики.