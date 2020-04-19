Мамина принцесса: Лиза Галкина облачилась в алое многослойное платье из органзы

Примадонна отечественного шоу-бизнеса не экономит на нарядах для шестилетней дочери. Алле Борисовне нравится покупать Лизе приданое и дизайнерскую одежду. У наследницы шоумена Максима Галкина гардероб, которому может позавидовать любая юная модница. Малышка уже дефилировала в кожаной косухе и трендовых клетчатых кюлотах. Кроме того, кроха примеряла и нежно-розовое пальто модного пудрового оттенка, дополнив образ косынкой. Но чаще всего Лизу можно увидеть в платьях. Ко дню рождения именитой мамы девочка выбрала наряд в стиле бэби-долл, отдав предпочтение платью с юбкой-колокол. А к празднику Светлой Пасхи дочка Аллы Пугачевой подобрала алое многослойное платье из органзы свободного кроя.

В новом учебном году шестилетние двойняшки Гарри и Лиза пойдут в первый класс. Алла Пугачева призналась, что не подпускает своих детей к компьютеру. Кроме того, у малышей нет и мобильных телефонов. Певица считает, что всю информацию дети должны черпать из семьи. За планшетом с Интернетом наследники шоумена Максима Галкина сидят только под присмотром взрослых. Супругам пришлось пойти на некоторые уступки из-за учебы в условиях домашней изоляции. Так, двойняшки занимаются французским со своим гувернером с помощью видеосвязи.

Примадонна уверена, что карантин это еще не повод пропускать занятия. При этом певица уточнила, что сама более или менее понимает английский. Поэтому на французском их с Максимом дети чаще всего общаются именно с отцом, оттачивая произношение.