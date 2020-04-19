«Сейчас это обсуждать как-то неприлично»: Галкин заявил, что не отбивал у Киркорова Аллу

Еще в субботу, 18 апреля, на Первом канале показали документальный фильм «Моя жена — Алла Пугачева». Во время съемок нынешний избранник Примадонны отечественного шоу-бизнеса разоткровенничался о личном, прокомментировав слухи о том, что он якобы отбил возлюбленную у Филиппа Киркорова.

Со своим четвертым мужем Алла Борисовна развелась в 2005 году. А спустя шесть лет, певица узаконила отношения с Максимом Галкиным. В ноябре 2017-го пара обвенчалась. Напомним, что вместе с шоуменом Пугачева воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В новом учебном году дети артистки пойдут в первый класс. Примечательно, что Примадонна до сих пор поддерживает отношения с Филиппом Киркоровым. Поп-король сумел подружиться и с Максимом.

Комментируя свой союз с Аллой Борисовной, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале дал понять, что не разрушал брак Киркорова. Так, нынешний супруг Примадонны уточнил, что на тот момент певица жила отдельно от Филиппа Бедросовича.

«Не я был кошкой между Аллой и Филиппом, они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас это обсуждать как-то неприлично», — добавил телеведущий.

По словам Максима, именно Пугачева настояла на появлении общих детей. О том, что их семья готовится к пополнению супруги скрыли даже от близких друзей. Об этом знали только члены семьи — Кристина Орбакайте и ее муж бизнесмен Михаил Земцов.