«Красота неописуемая!»: Галкин запечатлел свое семейство на домашнем праздновании Пасхи

Лиза и Гарри по этому случаю специально выучили стихотворение Андрея Усачева.

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина весело отпраздновала Пасху. Кадрами домашнего торжества поделился со своими поклонниками юморист.

На видео шестилетние близнецы Лиза и Гарри старательно прочитали стихотворение Андрея Усачева о Пасхе, распределив его по ролям. Девочка примерила на праздник красное пышное платье и колготки в тон. Сын Пугачевой – белую рубаху с черной бабочкой и такого же цвета брюки.

Алла Борисовна, с удовольствием наблюдающая за выступлением своих детей со стороны, в итоге присоединилась к ним. И поздравила всех россиян с великим христианским праздником. Звезда облачилась в стильную пижаму благородного зеленого оттенка. Несмотря на полное отсутствие макияжа, певица выглядела великолепно.