«Красота неописуемая!»: Галкин запечатлел свое семейство на домашнем праздновании Пасхи

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина весело отпраздновала Пасху. Кадрами домашнего торжества поделился со своими поклонниками юморист.
На видео шестилетние близнецы Лиза и Гарри старательно прочитали стихотворение Андрея Усачева о Пасхе, распределив его по ролям. Девочка примерила на праздник красное пышное платье и колготки в тон. Сын Пугачевой – белую рубаху с черной бабочкой и такого же цвета брюки.
Алла Борисовна, с удовольствием наблюдающая за выступлением своих детей со стороны, в итоге присоединилась к ним. И поздравила всех россиян с великим христианским праздником. Звезда облачилась в стильную пижаму благородного зеленого оттенка. Несмотря на полное отсутствие макияжа, певица выглядела великолепно.
«Прелесть!!!! Красота неописуемая!!», «Лапушки маленькие! Воистину Воскресе! Мира, счастья и добра!», «Зайчики милые, Воистину Воскресе!», «Замечательные детки!» — очарованно комментируют видеопоздравление почитатели Галкиной и Пугачевой.