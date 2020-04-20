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Светлана Бондарчук в брюках-кюлотах и пальто терракотового цвета отметилась на прогулке

Светская львица поделилась снимком, сделанным во время прогулки с собакой.

Светлана Бондарчук в брюках-кюлотах и пальто терракотового цвета отметилась на прогулке
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com

Светлана Бондарчук еще в марте самоизолировалась. Бывшая жена известного режиссера не скрывает, что находиться в четырех стенах постоянно очень сложно. И это при том, что, даже не покидая дом, девушка радовала себя обновками. Не так давно она похвасталась модными костюмами, которые ей прислали в подарок. Светская львица была так рада, что была готово дома носить своим наряды. Но у нее есть повод каждый день выходить на улицу.

Бондарчук содержит собак необычной породы и кота. Благодаря четвероногим питомцам она выходит на прогулку. Бизнесвумен живет в центре Москвы, поэтому наслаждается красивыми видами на полупустых улицах. Так, накануне она «выгуляла» очередной look.

Блондинка вышла на улицу в мягком пальто терракотового цвета с гороховым принтом. К нему она подобрала белые брюки-кюлоты и объемный свитер пудрового цвета. Завершил образ яркий платок, повязанный на голову.

Отметим, что недавно в кюлотах была замечена Кейт Миддлтон, а также дочь Аллы Пугачевой, Лиза. Гороховый принт вообще не выходит из моды уже несколько сезонов, по словам экспертов в мире моды.

Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/stories/a030aa/

К слову, именно собаки стали главными гостями застолья, которое Бондарчук устроила на Пасху. Как и другие звезды, она покрасила яйца и напекла куличи. Компанию ей в самоизоляции составляет также ее возлюбленный Сергей Харченко.

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