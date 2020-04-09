Кейт Миддлтон на самоизоляции носит вещи из масс-маркета

Герцогиня вместе с семьей появилась на онлайн-встрече и многие отметили, что она выбрала джемпер из Zara.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с семьей стараются лишний раз не выходить на улицу. Виной всему все тот же коронавирус. Эпидемия заставила всю Великобританию остаться дома, а все встречи и занятия в школах перенесены в онлайн.

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Королевские визиты теперь тоже проходят в дистанционном формате и монаршья чета с этим успешно справляется. Недавно принц Уильям и Кейт Миддлтон подключились к открытому уроку в одной из британских начальных школ.

Учителя продолжают работать и обучать детей из незащищенных социальных слоев и детей сотрудников экстренных служб. Малыши и преподаватели показали, как подготовились к встрече Пасхи и изрядно повеселили Уильяма и Кейт.

Стоило герцогине Кембриджской появиться в виртуальной реальности, как все собравшиеся приметили ее яркий джемпер желтого цвета из масс-маркета. Одежда была приобретена в магазине марки Zara и обошлась герцогине всего в 29 фунтов стерлингов (2755 рублей).

Кейт Миддлтон не раз появлялась на публике в недорогих нарядах и это вызывает только позитивные отклики не только от подданных королевства, но и от поклонников пары по всему миру.

Свой наряд герцогиня оживила серьгами из золота от Catherine Zoraida. Стоимость украшений составляет 165 фунтов стерлингов (более 15 тысяч рублей).

Модники тут же отметили, что цвет наряда был выбран неслучайно. Считается, что желтый — это цвет счастья и оптимизма, пишет сайт «Радио «КП»

А многие пошли еще дальше и связали наряд Миддлтон и Елизаветы II. Во время недавнего обращения к нации королева выбрала наряд зеленого цвета, который символизирует надежду. Тем не менее выступление Ее Величества подверглось критике, пишет сайт OA.