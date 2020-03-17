«Ментоловый цвет, какой красивый»: Бондарчук похвасталась брендовыми костюмами

Светлана Бондарчук не так давно отметила 51-летие. Она регулярно публикует пикантные фото, демонстрируя стройную фигуру, показывает модные образы и снимается для глянца. Светская львица старается выглядеть безупречно как во время йоги, так и на прогулке с собаками. Со своим возлюбленным Сергеем Харченко она много путешествует. После последней поездки пара вынуждена была сесть на карантин дома. Эти меры предосторожности были введены из-за коронавируса.

Однако Бондарчук не скучает даже в четырех стенах. Компанию ей составляет возлюбленный. Ко всему прочему, накануне она получила приятные подарки. На новом видео Сергей запечатлел светскую львицу в домашней обстановке. В кадре она без укладки и макияжа распаковывает коробки. При этом Света облачена в пижаму лимонного цвета с принтом в виде цыпленка. «Карантин карантином… Я даже не знаю, что здесь находится. Леся мне это прислала, чтобы, наверное, мне не было грустно», — отметила она.

С трудом знаменитость распаковала первую коробку. Она думала, что там пирожные, но увидела яркий брендовый костюм из легкой ткани. «Это так красиво! Я буду дома пока ходить в этом! Ментоловый цвет, какой красивый», — восхитилась она. Вторым подарком тоже оказался брючный костюм, но алого цвета.

«Это самый красивый красный костюм на земле! В этом можно ходить дома на карантине? Спасибо большое, цыпленок в счастье», — заверила Бондарчук.

Поклонники пришли в восторг не только от домашнего наряда звезды, но и ее обновок. «Супер, супер, оба классные», «С нетерпением жду примерок, Светлана! Очень красивые костюмы», «Ваш домашний костюмчик! Я влюбилась», «Обалденный мятный», «Какие крутые шмотки», — прокомментировали пост подписчики.