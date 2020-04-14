51-летняя Светлана Бондарчук в блузке из органзы засветила грудь в публичном месте

Светлана Бондарчук любит эпатировать публику. Бывшая жена известного режиссера в 51 год может похвастаться стройной фигурой. Женщина занимается спортом и регулярно участвует в фотосессиях. Она не стесняется своего тела. Однако пользователи Сети часто критикуют светскую львицу то за наряды не по возрасту, то за слишком откровенные фото. Блондинку это еще больше подстегивает демонстрировать свои достоинства.

Не первую неделю Бондарчук находится в самоизоляции. Она изредка выходит на улицу, чтобы погулять с собаками. Порой женщина дома демонстрирует обновки, которые присылают ей друзья. Но похоже, что душа светской львицы истосковалась по пляжу. Она опубликовала фото, сделанное в январе на Мальдивах. В кадре Светлана позирует в полупрозрачной зеленой блузке с пышными рукавами. Наряд из органзы позволил знаменитости засветить грудь.

В кадре Бондарчук без макияжа и укладки улыбается, показывая язык. «Мечты сбываются?», — подписала она пост.

Звезде вновь удалось взбудоражить подписчиков. Многие восхитились смелостью женщины. «Выглядите вы, конечно, потрясающе», «Немного откровенно, но красиво», «Красивая, сексуальная женщина в бомбической блузке. Хочу такую же», «На этой фотографии всё прекрасно», «Какая у вас красивая грудь!!! Да и вы просто огонь!», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дни на карантине Бондарчук коротает со своим возлюбленным Сергеем Харченко.