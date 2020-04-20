Стиль в самоизоляции: Ходченкова предстала дома в шелковой пижаме жемчужного цвета

Светлана Ходченкова не перестает восхищать поклонников. В свои 37 лет она может похвастаться точеной фигурой, а ее лицо по-прежнему молодо и прекрасно. Актриса еще недавно путешествовала, а теперь, как и все жители столицы, соблюдает самоизоляцию. Время от времени она делится домашними фото. Даже находясь в четырех стенах, девушка старается хорошо выглядеть. При этом исполнительница главной роли в сериале «Домашний арест» не стесняется позировать без косметики.

Как и у многих других звезд, в период карантина любимой одеждой Светланы стали пижамы и сорочки. Не так давно она позировала в пижаме изумрудного цвета. Блондинки с фарфоровой кожей очень был к лицу яркий оттенок. А теперь актриса поделилась еще одним домашним кадром. На этот раз она была запечатлена в шелковой пижаме жемчужно-молочного цвета. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки.

Волосы Ходченковой были распущены, а ее кожа сияла, хоть и была без макияжа. По всей видимости, артистка наслаждается временем, когда может расслабиться и никуда не спешить. Поклонники восхитились ее аутфитом. Многие отметили, что лаконичные наряды очень идут звезде. «Летящей походкой», «Хоть по квартире гулять разрешают», «Сама элегантность», «Пошла как модель по подиуму», «Ваши пижамы само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Яна Рудковская тоже запаслась пижамами. В ее гардеробе несколько постельных нарядов от известных брендов. Светская львица не поскупилась, чтобы даже дома выглядеть на миллион.