«Так нельзя»: Светлана Ходченкова устроила эротическую фотосессию на карантине

Светлана Ходченкова часто играет роковых красоток. Для съемок в сериале «Домашний арест» девушка даже освоила танцы на пилоне. Теперь иногда она делится кадрами с тренировок, на которых предстает в нижнем белье. С недавних пор артистка находится на карантине, как и большинство граждан России. Она старается не унывать в такой сложный период. Ранее девушка показала, в чем ходит дома. Даже в четырех стенах звезда кино предпочитает носить не платья, а уютные пижамы.

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Однако интерес поклонников Светлана подогревает архивными фото. На этот раз она поделилась снимками из эротической фотосессии, на которой позирует в расстегнутой рубашке. Актриса позировала без макияжа и с распущенными волосами. Она принимала разные позы, оголив стройные ноги и плечи. 37-летняя Ходченкова поразила поклонников своим моложавым видом. Многие одарили ее комплиментами, а также показали, что еще не лишились чувства юмора.

«Когда на 10-й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Несравненная Светлана! Так нельзя», «Ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Правильно… пока молодо, больше эротики», «Что за милый ангел спустился к нам в рубашке», «Когда без макияжа еще лучше», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Ходченкова много работает, чтобы оставаться в форме. Многие удивляются тому, что артистка до сих пор не замужем. Ей часто приписывают романы. Так недавно ходили слухи, что она сблизилась с Семеном Слепаковым, но девушка опровергла эту информацию.