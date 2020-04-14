«Как-будто разные люди»: Рудковскую затравили за разную внешность на фото и в видео

Светскую львицу загнобили в социальной сети за то, что в «прямом эфире» она выглядела хуже, чем на фотографиях.

Накануне в своем инстаграм-аккаунте продюсер Яна Рудковская провела стрим с Натальей Якимчик. Фолловеры супруги Плющенко удивились ее внешнему виду: выглядела Рудковская значительно старше своих лет, носогубная складка сильно бросалась в глаза.

В своем новом посте светская львица попыталась оправдаться. Она опубликовала фото при полном параде и подписала снимки:

«Накрасилась, натоналилась и уложилась, только не понятно зачем? Может прямой эфир провести, а то я последнее время вообще не задумывалась об этом, а теперь вот Инстаграм обязывает быть всегда в форме!» — подчеркнула Рудковская. И добавила: «Нечего на карантине расслабляться, надо всегда быть в форме».

Тонко намекнув на то, что в «прямой эфир» звезда вышла без бьюти-манипуляций над своей внешностью, она в ответ получила уйму критики.

«Ваш прямой эфир и ваши фотографии — это два совершенно разных человека. Я была искренне удивлена», «Реально , тут дело не в мейке даже, вообще другое лицо … как будто разные люди, 2 разных человека», «А почему у Вас в эфирах и на фото абсолютно разные лица? Где правда?» — стали спрашивать подписчики.

Яна Рудковская не выдержала: она открытым текстом попыталась объяснить, что ее публикация как раз адресована тем, кто не понимает, что в карантине она, как и многие другие женщины, не всегда делает макияж и укладку.

«Я не красилась, не укладывалась и не выставляла свет , а теперь буду это делать. Вы на карантине как ходите ? С укладкой и Мейком?» — отреагировала Рудковская.

Кто-то из фолловеров заметил: хороший фотошоп на снимках помогает скрыть следы возраста, а вот видео, увы, выдает.

Это уже не первый случай, когда Рудковскую обвиняют в использовании фотошопа. Например, продюсера Димы Билан хейтили за то, что она «удлиняла» себе ноги.