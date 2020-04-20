Долгожданное выступление: Анна Нетребко в нежно-голубом платье в пол спела дуэтом с мужем

Анна Нетребко переживает самоизоляцию в Австрии. Именно там оперная дива живет с семьей большую часть времени, но также у нее есть просторное жилье в Нью-Йорке. Для артистки карантин стал целым испытанием. Обычно она почти не проводит время дома, а теперь вынуждена постоянно находится в четырех стенах. Певица не унывает, поэтому пробует готовить новые блюда, разбирает гардероб и играет с сыном Тьяго.

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В последнее время Анна стала чаще бывать на свежем воздухе, так как в Вене это не запрещено. Поклонники соскучились по ярким и женственным образам знаменитости. А накануне оперная дива с друзьями приготовила сюрприз. Они устроили небольшой концерт, который был показан на телевидении. Нетребко по такому случаю облачилась в платье в пол пудрово-голубого цвета. Нежный наряд с акцентом на талии выглядел нежным и невесомым. Объемная прическа и вечерний макияж дополнили образ.

Выступил с оперной дивой и ее муж Юсиф Эйвазов, который блистал в смокинге. Все артисты находились в приподнятом настроении, так как не появлялись на сцене около месяца. Поклонники были очарованы не только выступлением артистки, но и ее нарядом.

«Милая Анна, вы какая-то другая. То ли это самоизоляция, еще пронзительнее, еще глубже. Достаете до нутра», «Анечка — красавица, мороз по коже, слезы, восхитительно», «Анна, у вас очень красивое платье и цвет у платья вам очень к лицу», «Как всегда самая теплая светлая нежная Анна», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Нетребко посетовала, что в Европе границы не откроют, скорее всего, до осени. Но она старается не терять надежду на лучшее.