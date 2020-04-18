Сама нежность: Агата Муцениеце запечатлела себя в розовом платье-бюстье

Агата Муцениеце не скрывает, что переживает непростое время. Она рассталась с Павлом Прилучным после почти 10 лет брака. Пока девушка оформляла бумаги о разводе, у нее произошел конфликт с экс-возлюбленным. Актер выгнал ее из дома и довел детей до слез. Теперь она живет в своей квартире с сыном Тимофеем и дочкой Мией.

Мама актрисы помогает ей приглядывать за детьми. Но на выходные малыши отправились к отцу. Они впервые с ним увиделись после скандала. Прилучный выглядел счастливым и даже угостил наследников домашним обедом.

А вот Муцениеце вечер пятницы провела на съемках шоу «Голос. Дети», так как она является одной из ведущих. На сцене девушка блеснула в сверкающем платье-комбинации. Но как оказалось, за кулисами она примеряла другой наряд.

В соцсети Агата поделилась кадрами, на котором позирует в розовом платье-бюстье из шифона. Наряд с многослойной юбкой выглядел воздушным и очень женственным. «Примеряем платьице», — похвасталась она.

Похоже, что наряд был отложен до лучших времен. Хотя многие поклонники отметили, что актриса в нем выглядела изумительно. Сама артистка показала коллегу, который примерил маску со свиным пяточком. Она пошутила, что такой аксессуар очень эффективно защищает.

А вот в обычной жизни Муцениеце ходит в простых вещах. Так, в магазин она отправилась в маске и белоснежном пуховике. При этом девушка была без укладки и макияжа. Она была удивлена, когда увидела прохожего в противогазе. Поклонники стараются поддерживать актрису в трудный период и уверены, что она еще будет счастлива.